Курс доллара снизился почти на 37 копеек, евро теряет почти 13 копеек

Центральный банк России с 15 сентября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 72,7171 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 36,70 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 85,9880 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 12,70 копейки.