Мурманская область. Арктика (16+)10.09.21 14:10
Курс доллара снизился почти на 37 копеек, евро теряет почти 32 копейки
Центральный банк России с 11 сентября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 72,7600 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 36,90 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 86,1478 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 31,99 копейки.
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