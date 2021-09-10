Курс доллара снизился почти на 37 копеек, евро теряет почти 32 копейки

Центральный банк России с 11 сентября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 72,7600 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 36,90 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,1478 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 31,99 копейки.