Курс доллара снизился почти на 38 копеек, евро теряет 4 копейки

Центральный Банк России с 11 января 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,6866 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 0,68 копейки.

Официальный курс доллара в размере 101,9146 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 37,65 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 105,0464 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 4,29 копейки.