Курс доллара снизился почти на 38 копеек, евро теряет почти 9 копеек

Центральный Банк России с 7 мая 2024 года установил официальный курс доллара в размере 91,3124 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 37,94 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 98,4730 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 8,72 копейки.