Курс доллара снизился почти на 39 копеек, евро теряет почти 37 копеек

Центральный Банк России с 24 октября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,3733 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 8,08 копейки.

Официальный курс доллара в размере 81,2690 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 38,59 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 94,3889 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 36,54 копейки.