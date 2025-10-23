Мурманская область. Арктика (16+)23.10.25 17:50
Курс доллара снизился почти на 39 копеек, евро теряет почти 37 копеек
Центральный Банк России с 24 октября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,3733 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 8,08 копейки.
Официальный курс доллара в размере 81,2690 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 38,59 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 94,3889 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 36,54 копейки.
