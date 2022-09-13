Курс доллара снизился почти на 39 копеек, евро теряет почти 38 копеек

Центральный Банк России с 14 сентября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 60,0676 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 38,92 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 60,9364 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 37,63 копейки.