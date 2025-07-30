Курс доллара снизился почти на 39 копеек, евро теряет почти 5 копеек

Центральный Банк России с 31 июля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,3683 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 5,87 копейки.

Официальный курс доллара в размере 81,8347 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 38,50 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 94,9514 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 4,62 копейки.