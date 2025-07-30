Мурманская область. Арктика (16+)30.07.25 17:15
Курс доллара снизился почти на 39 копеек, евро теряет почти 5 копеек
Центральный Банк России с 31 июля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,3683 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 5,87 копейки.
Официальный курс доллара в размере 81,8347 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 38,50 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 94,9514 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 4,62 копейки.
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Последние комментарии
Александр
28.07.25 14:14
Это не те деньги ради которых стоит жить и работать у черта на куличках. Про условия бытовые молчат
Григорий Николаевич Рыбников
27.07.25 17:43
Губернатор не ответил ни на один вопрос относительно застройки малой Долины Уюта.
Марианна
24.07.25 10:45
Наверное, не от травм скончалась, а от ранений.
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