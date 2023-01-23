Курс доллара снизился почти на 4 копейки, евро растёт почти на 39 копеек

Центральный Банк России с 24 января 2023 года установил официальный курс доллара в размере 68,6288 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 3,68 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 74,7307 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 38,73 копейки.