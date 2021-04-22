Курс доллара снизился почти на 40 копеек, евро – почти на 25 копеек

Центральный банк России с 23 апреля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 76,4217 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 39,81 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 92,0423 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 24,90 копейки.