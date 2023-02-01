Курс доллара снизился почти на 40 копеек, евро теряет почти 8 копеек

Центральный Банк России со 2 февраля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 70,1217 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 39,57 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 76,2245 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 7,59 копейки.