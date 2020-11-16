Мурманская область. Арктика (16+)16.11.20 14:20
Курс доллара снизился почти на 41 копейку, евро – почти на 15 копеек
Центральный банк России с 17 ноября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 76,9197 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 40,65 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 91,1729 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 14,93 копейки.
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Андрей
15.11.20 14:53
Вы т***е, на 5 этаж тащиться, чтобы сдать вымытую бутылку из под колы? * - купюры внесла редакция.
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Константин
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Обдираловка , баринам на гучи не хватает
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Евгений_М
11.11.20 23:20
Все таки здорово, что наши у нас есть атомный ледокольный флот! Ледокол просто уникальный, как, впрочем, и те, что уже вовсю работают в Арктике.
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