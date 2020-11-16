Курс доллара снизился почти на 41 копейку, евро – почти на 15 копеек

Центральный банк России с 17 ноября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 76,9197 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 40,65 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,1729 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 14,93 копейки.