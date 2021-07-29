Курс доллара снизился почти на 42 копейки, а евро теряет 5 копеек

Центральный банк России с 30 июля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,1904 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 41,84 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,8624 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 5,49 копейки.