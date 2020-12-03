Курс доллара снизился почти на 42 копейки, евро – на 11 копеек

Центральный банк России с 4 декабря 2020 года установил официальный курс доллара в размере 75,1996 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 41,55 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,1946 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 11,06 копейки.