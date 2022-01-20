Курс доллара снизился почти на 43 копейки, евро теряет 31 копейку

Центральный банк России с 21 января 2022 года установил официальный курс доллара в размере 76,4408 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 42,89 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,8215 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 31,03 копейки.