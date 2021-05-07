Курс доллара снизился почти на 44 копейки, евро потеряло 17 копеек

Центральный банк России с 8 мая 2021 года установил официальный курс доллара в размере 74,1373 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 43,97 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,5060 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 17,28 копейки.