Курс доллара снизился почти на 44 копейки, евро теряет 12 копеек

Центральный Банк России с 17 октября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 63,0558 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 43,59 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 62,4695 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 12,08 копейки.