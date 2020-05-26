Курс доллара снизился почти на 46 копеек, евро теряет почти 10 копеек

Центральный банк России с 27 мая 2020 года установил официальный курс доллара в размере 71,1408 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 45,54 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 77,7854 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 9,69 копейки.