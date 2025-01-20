Курс доллара снизился почти на 46 копеек, евро вырос на 18 копеек

Центральный Банк России с 21 января 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,8302 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 10,36 копейки.

Официальный курс доллара в размере 101,9579 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 45,58 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 105,0457 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 18,48 копейки.