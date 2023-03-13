Курс доллара снизился почти на 48 копеек, евро прибавил почти 21 копейку

Центральный Банк России с 14 марта 2023 года установил официальный курс доллара в размере 75,4609 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 47,97 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 80,6102 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 20,93 копейки.