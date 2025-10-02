Курс доллара снизился почти на 49 копеек, евро потерял почти 30 копеек

Центральный Банк России с 3 октября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,3342 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 5,78 копейки.

Официальный курс доллара в размере 81,0085 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 48,82 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 95,3411 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 29,71 копейки.