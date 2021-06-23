Курс доллара снизился почти на 50 копеек, евро теряет 35 копеек

Центральный банк России с 24 июня 2021 года установил официальный курс доллара в размере 72,6671 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 49,90 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,7137 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 35,40 копейки.