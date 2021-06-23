Мурманская область. Арктика (16+)23.06.21 13:15
Курс доллара снизился почти на 50 копеек, евро теряет 35 копеек
Центральный банк России с 24 июня 2021 года установил официальный курс доллара в размере 72,6671 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 49,90 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 86,7137 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 35,40 копейки.
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павел
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Простачок
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