Курс доллара снизился почти на 52 копейки, евро теряет 31 копейку

Центральный Банк России с 17 декабря 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,8603 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 14,93 копейки.

Официальный курс доллара в размере 102,9125 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 51,80 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 108,7016 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 31,10 копейки.