Курс доллара снизился почти на 52 копейки, евро теряет почти 48 копеек

Центральный банк России с 12 июня 2021 года установил официальный курс доллара в размере 71,6797 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 51,77 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,3274 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 47,91 копейки.