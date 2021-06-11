Мурманская область. Арктика (16+)11.06.21 14:15
Курс доллара снизился почти на 52 копейки, евро теряет почти 48 копеек
Центральный банк России с 12 июня 2021 года установил официальный курс доллара в размере 71,6797 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 51,77 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 87,3274 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 47,91 копейки.
Комментарии
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Последние комментарии
Простачок
10.06.21 21:12
При таком раскладе можно любую похоронную процессию притянуть к ответственности по этой статье - митинг по усопшему!
Сергей
09.06.21 00:50
Один вопрос: зачем ТАМ строят детсад, полный бред с местом постройки!!! Тот же БРЕД с новой школой, принудиловка с ПЕРЕХОДОМ в новую школу (для детей стресс). Как площадку благоустроить - спросим, ка
Николай Петрович
31.05.21 20:26
Теперь будем ждать сообщений о травмировании пешеходов и пострадавших гонщиках на электросамокатах... Жизнь становится непредсказуемей и интересней.
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