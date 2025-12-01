Курс доллара снизился почти на 53 копейки, евро потерял почти 48 копеек

Центральный Банк России со 2 декабря 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,9581 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 6,30 копейки.

Официальный курс доллара в размере 77,7027 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 52,57 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,3438 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 47,52 копейки.