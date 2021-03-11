Курс доллара снизился почти на 54 копейки, евро – на 20 копеек

Центральный банк России с 11 марта 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,4996 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 53,97 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,7585 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 20,02 копейки.