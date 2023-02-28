Курс доллара снизился почти на 54 копейки, евро теряет почти 11 копеек

Центральный Банк России с 1 марта 2023 года установил официальный курс доллара в размере 74,8932 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 53,91 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 79,5134 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 10,96 копейки.