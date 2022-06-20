Курс доллара снизился почти на 54 копейки, евро теряет почти 53 копейки

Центральный Банк России с 18 июня 2022 года установил официальный курс доллара в размере 56,1727 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 53,74 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 58,8003 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 52,96 копейки.