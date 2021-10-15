Курс доллара снизился почти на 55 копеек, евро – почти на 61 копейку

Центральный банк России с 16 октября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 71,2371 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 54,75 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 82,7276 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 60,71 копейки.