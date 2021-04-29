Курс доллара снизился почти на 56 копеек, евро – почти на 28 копеек

Центральный банк России с 30 апреля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 74,3823 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 55,67 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,1513 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 27,76 копейки.