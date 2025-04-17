Курс доллара снизился почти на 57 копеек, евро теряет 8 копеек

Центральный Банк России с 18 апреля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,1915 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 8,97 копейки.

Официальный курс доллара в размере 82,0200 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 56,92 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,2513 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 8,43 копейки.