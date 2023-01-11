Курс доллара снизился почти на 59 копеек, евро потерял почти 41 копейку

Центральный Банк России с 12 января 2023 года установил официальный курс доллара в размере 69,0202 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 58,92 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 74,1361 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 40,77 копейки.