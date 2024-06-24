Курс доллара снизился почти на 59 копеек, евро теряет 18 копеек

Официальный курс доллара в размере 87,3730 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 58,65 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 94,0759 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 18,47 копейки.