Курс доллара снизился почти на 59 копеек, евро теряет почти 26 копеек

Центральный Банк России с 28 февраля 2024 года установил официальный курс доллара в размере 92,0425 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 58,96 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 99,9214 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 25,62 копейки.