Курс доллара снизился почти на 60 копеек, евро – на 25 копеек

Центральный банк России с 29 августа 2020 года установил официальный курс доллара в размере 74,6382 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 59,72 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 88,7448 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 25,12 копейки.