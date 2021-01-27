Курс доллара снизился почти на 60 копеек, евро – на 45 копеек

Центральный банк России с 28 января 2021 года установил официальный курс доллара в размере 75,0400 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 59,54 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,2186 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 45,15 копейки.