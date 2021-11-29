Курс доллара снизился почти на 61 копейку, евро теряет 47 копеек

Центральный банк России с 30 ноября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 74,9818 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 60,55 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 84,4820 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 47,06 копейки.