Курс доллара снизился почти на 62 копейки, евро – на 63 копейки

Центральный банк России с 25 декабря 2020 года установил официальный курс доллара в размере 74,8392 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 61,79 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,3487 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 63,35 копейки.