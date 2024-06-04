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Мурманская область. Арктика (16+)04.06.24 16:30

Курс доллара снизился почти на 62 копейки, евро потеряло почти 31 копейку

Центральный Банк России с 5 июня 2024 года установил официальный курс доллара в размере 88,7574 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 61,81 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 96,5630 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 30,91 копейки.

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