Курс доллара снизился почти на 62 копейки, евро теряет почти 50 копеек

Центральный Банк России с 23 января 2024 года установил официальный курс доллара в размере 87,9724 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 61,72 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 95,8854 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 49,81 копейки.