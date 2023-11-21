Курс доллара снизился почти на 63 копейки, евро теряет 40 копеек

Центральный Банк России с 22 ноября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 87,8701 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 62,53 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 96,2561 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 40,36 копейки.