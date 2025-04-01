Мурманская область. Арктика (16+)01.04.25 18:30
Курс доллара снизился почти на 63 копейки, евро теряет 46 копеек
Центральный Банк России со 2 апреля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,6029 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 11,07 копейки.
Официальный курс доллара в размере 84,8707 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 62,56 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 91,9643 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 46,33 копейки.
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