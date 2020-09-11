Курс доллара снизился почти на 64 копейки, евро – почти на 63 копейки

Центральный банк России с 12 сентября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 74,8896 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 63,78 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 88,6768 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 62,68 копейки.