Курс доллара снизился почти на 64 копейки, евро теряет почти 6 копеек

Центральный Банк России с 23 июня 2023 года установил официальный курс доллара в размере 83,6077 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 63,90 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,9430 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 5,84 копейки.