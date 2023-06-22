Мурманская область. Арктика (16+)22.06.23 16:30
Курс доллара снизился почти на 64 копейки, евро теряет почти 6 копеек
Центральный Банк России с 23 июня 2023 года установил официальный курс доллара в размере 83,6077 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 63,90 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 91,9430 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 5,84 копейки.
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Последние комментарии
Mixa51
19.06.23 15:38
Против изображения чаек на мурале возражений нет, но вот дым из трубы небольшого судна в верхней части рисунка (слева) - сильно смущает: мазут плохой или горит судёнышко?
Алексей
11.06.23 10:11
Шикарный человек в форме! Виктор челоевк-позитив
Ирина
03.06.23 12:58
Поздравляю весь коллектив "Арктик-ТВ" с 15-летием! Желаю вам благополучия, дальнейшего процветания, творческого долголетия! С вашим каналом можно и отдохнуть, и узнать много чего нового. Очень радует
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