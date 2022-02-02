Курс доллара снизился почти на 65 копеек, евро - на 50 копеек

Центральный банк России с 3 февраля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 76,4849 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 64,53 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,2826 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 50,43 копейки.