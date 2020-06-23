Курс доллара снизился почти на 65 копеек, евро – почти на 15 копеек

Центральный банк России с 24 июня 2020 года установил официальный курс доллара в размере 68,8376 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 64,59 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 77,6832 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 14,53 копейки.