Мурманская область. Арктика (16+)23.03.23 16:25
Курс доллара снизился почти на 65 копеек, евро вырос почти на 18 копеек
Центральный Банк России с 24 марта 2023 года установил официальный курс доллара в размере 76,3072 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 64,89 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 83,1452 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 17,82 копейки.
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Последние комментарии
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
Комментарий к новости:Счастье рыбакам - заботы Рыбнадзора: из садков на Имандре ушли тонны форели!
Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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