Курс доллара снизился почти на 65 копеек, евро вырос почти на 18 копеек

Центральный Банк России с 24 марта 2023 года установил официальный курс доллара в размере 76,3072 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 64,89 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 83,1452 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 17,82 копейки.