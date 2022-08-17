Мурманская область. Арктика (16+)17.08.22 16:40
Курс доллара снизился почти на 67 копеек, евро теряет 52 копейки
Центральный Банк России с 18 августа 2022 года установил официальный курс доллара в размере 60,7552 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 66,95 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 61,8322 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 52,29 копейки.
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