Курс доллара снизился почти на 67 копеек, евро теряет 52 копейки

Центральный Банк России с 18 августа 2022 года установил официальный курс доллара в размере 60,7552 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 66,95 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 61,8322 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 52,29 копейки.