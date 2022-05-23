Курс доллара снизился почти на 68 копеек, евро теряет 51 копейку

Центральный банк России с 24 мая 2022 года установил официальный курс доллара в размере 58,2087 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 67,75 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 60,3851 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 51,02 копейки.