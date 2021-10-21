Курс доллара снизился почти на 7 копеек, евро вырос на 2 копейки

Центральный банк России с 22 октября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 70,9904 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 6,51 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 82,6399 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 2,37 копейки.