Мурманская область. Арктика (16+)20.02.23 16:30
Курс доллара снизился почти на 72 копейки, евро потеряло почти 48 копеек
Центральный Банк России с 21 февраля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 74,0432 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 71,56 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 79,1330 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 47,74 копейки.
Комментарии
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Последние комментарии
Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
Комментарий к новости:В преддверии холодов в Мурманске открылась «Нордическая выставка»
Татьяна
10.02.23 05:50
Мною была отправлена посылка 9 декабря 2022г.и до сих пор неизвестно где она. С отделения почты ее забрали в ФПС и все.
Валерия
09.02.23 17:00
Пытаюсь связаться с группой Караван 51 по тел 921-665-12-50. Никто не берет трубку. Каким образом я могу оказать помощь участникам СВО? *** Попробуйте связаться через региональное отделение обществе
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