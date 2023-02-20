Курс доллара снизился почти на 72 копейки, евро потеряло почти 48 копеек

Центральный Банк России с 21 февраля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 74,0432 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 71,56 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 79,1330 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 47,74 копейки.